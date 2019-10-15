Лаврентьев прокомментировал операцию «Источник мира» в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о намерении вывести войска с севера Сирии после завершения военной операции «Источник мира». Об этом заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Эрдоган предупреждал в принципе всех о том, что они собираются проводить операцию, что цель операции — борьба с террористическими группировками в его понимании. Соответственно, как только он эту задачу выполнит, турецкие войска будут выведены с севера Сирии», — цитирует ТАСС Лаврентьева.

Как отметил спецпредставитель, позиция России заключается в том, что на границе Сирии с Турцией должны находиться только сирийские войска.

Это, по его словам, стало бы лучшей гарантией защиты от угрозы терактов, исходящей из Сирии в отношении Турции.

Ранее Минобороны России опубликовало карту с расстановкой сил на севере Сирии, где турецкие силы подошли вплотную к правительственным войскам.

Как отмечал Эрдоган, операция в Сирии проводится согласно плану, представленному в СБ ООН.

СМИ, ссылаясь на дипломатов, писали, что Совет Безопасности ООН 16 октября обсудит военную операцию Турции «Источник мира» в Сирии.