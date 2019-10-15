Лаврентьев прокомментировал операцию «Источник мира» в Сирии

Короткая ссылка
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о намерении вывести войска с севера Сирии после завершения военной операции «Источник мира». Об этом заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
Лаврентьев прокомментировал операцию «Источник мира» в Сирии
  • РИА Новости

«Эрдоган предупреждал в принципе всех о том, что они собираются проводить операцию, что цель операции — борьба с террористическими группировками в его понимании. Соответственно, как только он эту задачу выполнит, турецкие войска будут выведены с севера Сирии», — цитирует ТАСС Лаврентьева.

Как отметил спецпредставитель, позиция России заключается в том, что на границе Сирии с Турцией должны находиться только сирийские войска.

Это, по его словам, стало бы лучшей гарантией защиты от угрозы терактов, исходящей из Сирии в отношении Турции.

Ранее Минобороны России опубликовало карту с расстановкой сил на севере Сирии, где турецкие силы подошли вплотную к правительственным войскам. 

Как отмечал Эрдоган, операция в Сирии проводится согласно плану, представленному в СБ ООН.

СМИ, ссылаясь на дипломатов, писали, что Совет Безопасности ООН 16 октября обсудит военную операцию Турции «Источник мира» в Сирии. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить