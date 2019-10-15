AFP: Совбез ООН обсудит операцию Турции в Сирии 16 октября
- Reuters
#BREAKING UN Security Council to meet Wednesday on Turkish Syria assault: diplomats pic.twitter.com/21y7c8GjT3— AFP news agency (@AFP) October 15, 2019
9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона пошла на проведение военной операции из-за того, что США отказались выполнять ранее данные обещания.
Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи с этой военной операцией.