AFP: Совбез ООН обсудит операцию Турции в Сирии 16 октября

Совет Безопасности ООН в среду, 16 октября, обсудит военную операцию Турции «Источник мира» в Сирии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатов.

Reuters