Более 130 человек пострадали при протестах в Каталонии
- Reuters
Сообщается, что во время акций протеста экстренными службами была оказана помощь 131 человеку. Большинство пострадали в ходе беспорядков в барселонском аэропорту Эль-Прат.
И. о. министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил об организации расследования с целью выявить инициаторов протестных акций.
Ранее сообщалось, что в ходе протестов пострадали не менее 78 человек.
В понедельник, 14 октября, в городском аэропорту Эль-Прат из-за беспорядков было отменено более ста рейсов.
Массовые акции начались после вынесения Верховным судом Испании приговора каталонским политикам по делу о проведении референдума о независимости в 2017 году в Каталонии.