Более 130 человек пострадали при протестах в Каталонии

Более 130 человек пострадали в результате протестов в Каталонии. Об этом информирует El Pais.

Сообщается, что во время акций протеста экстренными службами была оказана помощь 131 человеку. Большинство пострадали в ходе беспорядков в барселонском аэропорту Эль-Прат.

И. о. министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил об организации расследования с целью выявить инициаторов протестных акций.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов пострадали не менее 78 человек.

В понедельник, 14 октября, в городском аэропорту Эль-Прат из-за беспорядков было отменено более ста рейсов.

Массовые акции начались после вынесения Верховным судом Испании приговора каталонским политикам по делу о проведении референдума о независимости в 2017 году в Каталонии.