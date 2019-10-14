В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов

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В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press.

Уточняется, что полицейские использовали дубинки, чтобы разогнать протестующую в аэропорту толпу.

Протесты проходят на фоне решения Верховного суда Испании вынести приговоры 12 политикам, обвиняемым в причастности к проведению незаконного референдума о независимости Каталонии и провозглашении независимости местным парламентом в 2017 году. 

В ноябре 2018 года в Каталонии созвали экстренное заседание правительства из-за обвинительного заключения в отношении каталонских политиков.

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