В МИД Латвии прокомментировали ситуацию в Сирии

Глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич заявил, что Европейский союз не рассматривает военные варианты реагирования на операцию Турции в Сирии.

«Военные варианты не рассматриваются, чтобы вы понимали. У нас на столе то, что мы делаем в рамках ЕС, политическое и дипломатическое давление, обсуждение того, что у нас называется ограничительными мерами», — цитирует РИА Новости Ринкевича.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Позднее министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что ЕС следует ввести эмбарго на поставки оружия в Турцию.