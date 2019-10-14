В Госдуме оценили слова главы ХДС об отношениях России и Германии

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая сообщила о необходимости иметь добрососедские отношения с Россией, однако отметила, что «в вопросе воссоединения с Крымом было нарушено международное право».

Бальбек отметил двойственную природу российско-германских отношений.

«Диалог с Россией Германия понимает как заход на российские рынки, подписание выгодных контрактов, но сближаться с Москвой она не хочет. Коллективный Запад сегодня очень сильно зависит от мнения Вашингтона», — заявил депутат.

Он указал на то, что вопрос принадлежности Крыма используется западными государствами для достижения собственных политических целей.

«Крым — это удобный фактор для ведения с Россией политики двойных стандартов. Там, где выгодно, можно говорить о добрососедских отношениях. Если возникает конкурентная борьба или Россию нужно «выдавить» с какого-то рынка, то сразу же вспоминается вопрос Крыма и его «аннексии», — считает парламентарий.

Ранее Крамп-Карренбауэр заявила о том, что Германия «просто не должна молчать в вопросе нарушения Россией международного права».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.