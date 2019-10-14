В Госдуме оценили слова главы ХДС об отношениях России и Германии
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Бальбек отметил двойственную природу российско-германских отношений.
«Диалог с Россией Германия понимает как заход на российские рынки, подписание выгодных контрактов, но сближаться с Москвой она не хочет. Коллективный Запад сегодня очень сильно зависит от мнения Вашингтона», — заявил депутат.
Он указал на то, что вопрос принадлежности Крыма используется западными государствами для достижения собственных политических целей.
«Крым — это удобный фактор для ведения с Россией политики двойных стандартов. Там, где выгодно, можно говорить о добрососедских отношениях. Если возникает конкурентная борьба или Россию нужно «выдавить» с какого-то рынка, то сразу же вспоминается вопрос Крыма и его «аннексии», — считает парламентарий.
Ранее Крамп-Карренбауэр заявила о том, что Германия «просто не должна молчать в вопросе нарушения Россией международного права».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.