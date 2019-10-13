В Госдуме оценили причины захода эсминца США в Чёрное море

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление командующей американским 6-м флотом Лизы Франкетти о том, что целью захода эсминца Porter в Чёрное море была демонстрация приверженности США свободе судоходства и союзникам по НАТО.

«У США — плановая «свобода судоходства», а у нас — неизменное обеспечение безопасности морских границ. Отслеживать корабли НАТО в Чёрном море — это один из элементов повседневной жизни Черноморского флота, который выполняет при этом две задачи — мониторинг акватории и обеспечение национальной безопасности», — отметил Бальбек.

Парламентарий отметил, что США таким образом «показывают себя в регионе» и ободряют боевой дух своих союзников. При этом депутат подчеркнул, что Россия не будет препятствовать тем, кто соблюдает конвенцию Монтрё.

Ранее Франкетти заявила, что целью захода эсминца Porter в Чёрное море была демонстрация приверженности США свободе судоходства и союзникам по НАТО.

12 октября Национальный центр управления обороной Российской Федерации заявил, что три российских корабля Черноморского флота контролируют вошедший в Чёрное море эсминец США Porter.