Депутат объяснил заявление об адаптации НАТО к «российской агрессии»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о том, что НАТО должно адаптироваться к «российской агрессии».

Вместе с этим Рааб отмечал, что альянсу также нужен подход, который обеспечит возможность для улучшения отношений с Россией при определённых обстоятельствах.

По словам Морозова, при оценке таких высказываний нужно исходить из интересов самой организации.

«Это касается, в первую очередь, чиновников, которые работают в секретариате альянса. Они хотят сохранить финансирование для организации. Для этого тиражируют миифические, выдуманные «угрозы» со стороны России», — пояснил он.

При это парламентарий подчеркнул, что есть определённые вызовы, которые стоят и перед НАТО, и перед Россией.

«Это в частности касается борьбы с терроризмом. Здесь мы, безусловно, можем сотрудничать. Конечно, обмен разведданными тоже представляет определённую ценность для НАТО. Они заинтересованы по факту в продолжении сотрудничества с Россией, если у нас есть точки соприкосновения», — заключил депутат.

Ранее Рааб заявил, что НАТО должно адаптироваться к «российской агрессии».