Путин: Россия осуждает атаки на саудовские нефтяные объекты
- РИА Новости
«Я же только что сказал, хочу повторить: кто бы ни стоял за этим инцидентом, мы осуждаем акции подобного рода», — сказал он.
Также российский лидер отметил, что если кто-то считает, что такие акции, как захват танкеров и удары по нефтяной инфраструктуре, как-то повлияют на сотрудничество России и её арабских друзей, в том числе Саудовской Аравии и ОАЭ, или будут разрушать взаимодействие стран в ОПЕК+, то они все «глубоко заблуждаются».
Российский президент посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ 14—15 октября.
14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а также США обвинили Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.