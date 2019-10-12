Путин: Россия осуждает атаки на саудовские нефтяные объекты

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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что Москва осуждает такие действия, как атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Путин: Россия осуждает атаки на саудовские нефтяные объекты
  • РИА Новости

«Я же только что сказал, хочу повторить: кто бы ни стоял за этим инцидентом, мы осуждаем акции подобного рода», — сказал он.

Также российский лидер отметил, что если кто-то считает, что такие акции, как захват танкеров и удары по нефтяной инфраструктуре, как-то повлияют на сотрудничество России и её арабских друзей, в том числе Саудовской Аравии и ОАЭ, или будут разрушать взаимодействие стран в ОПЕК+, то они все «глубоко заблуждаются».

Российский президент посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ 14—15 октября.

14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а также США обвинили Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.

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