Саудовский принц объяснил, почему ПВО страны не отразили атаки на НПЗ
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«Саудовская Аравия размером почти с континент, она больше, чем вся Западная Европа. У нас существуют угрозы со всех сторон. Трудно охватить всё это полностью», — ответил принц на соответствующий вопрос.
Отвечая на вопрос о том, в чём заключалась стратегическая цель атаки, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что, по его мнению, это была «глупость».
«Единственная стратегическая цель — доказать, что они глупы, именно это они и сделали», — добавил он.
14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства. Госсекретарь США Майк Помпео также обвинил Иран.
В свою очередь, министр обороны Ирана Амир Хатами отверг обвинения в адрес Тегерана в атаках на заводы Saudi Aramco в Саудовской Аравии.