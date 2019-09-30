Саудовский принц объяснил, почему ПВО страны не отразили атаки на НПЗ

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в эфире телеканала CBS объяснил, почему средствам ПВО страны не удалось отразить атаки на саудовские нефтяные объекты.

«Саудовская Аравия размером почти с континент, она больше, чем вся Западная Европа. У нас существуют угрозы со всех сторон. Трудно охватить всё это полностью», — ответил принц на соответствующий вопрос.

Отвечая на вопрос о том, в чём заключалась стратегическая цель атаки, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что, по его мнению, это была «глупость».

«Единственная стратегическая цель — доказать, что они глупы, именно это они и сделали», — добавил он.

14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства. Госсекретарь США Майк Помпео также обвинил Иран.

В свою очередь, министр обороны Ирана Амир Хатами отверг обвинения в адрес Тегерана в атаках на заводы Saudi Aramco в Саудовской Аравии.