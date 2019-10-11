Песков заявил об отсутствии «прикидок» по встрече Путина с Трампом
- Reuters
«Нет, никаких (намёток по встрече с Трампом. — RT). Будет вестись (работа. — RT). Ещё есть время до саммита в Чили. Пока никаких прикидок, ничего нет», — цитирует ТАСС представителя Кремля.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков не исключил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС, отметив, что Россия «от таких встреч не отказывается никогда».
Замглавы МИД России Сергей Рябков, оценивая перспективы встречи президентов, заявил, что в отношении американской стороны отсутствует ясность, «на каком уровне она будет там представлена».
В конце июня на полях G20 в Осаке состоялась встреча Путина и Трампа, в ходе которой обсуждались ситуации в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал прошедшую встречу важной и конструктивной.