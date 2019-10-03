Рябков оценил перспективы встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков ответил на вопрос о возможности встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в Чили в ноябре.

«Мы сейчас собираем информацию относительно того, кто из лидеров зарубежных государств там будет. В отношении американской стороны ясности нет никакой, на каком уровне она будет там представлена. По крайней мере, мы не имеем такой информации», — заявил РИА Новости представитель российского МИД.

В конце июня на полях G20 в Осаке состоялась встреча Путина и Трампа, в ходе которой обсуждалась ситуация в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал прошедшую встречу важной и конструктивной.

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