Рябков оценил перспективы встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС
«Мы сейчас собираем информацию относительно того, кто из лидеров зарубежных государств там будет. В отношении американской стороны ясности нет никакой, на каком уровне она будет там представлена. По крайней мере, мы не имеем такой информации», — заявил РИА Новости представитель российского МИД.
В конце июня на полях G20 в Осаке состоялась встреча Путина и Трампа, в ходе которой обсуждалась ситуация в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал прошедшую встречу важной и конструктивной.