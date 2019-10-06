Ушаков оценил вероятность новой встречи Путина и Трампа
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По словам помощника президента, теоретически встреча возможна, однако практически этот вопрос не прорабатывался.
«Российская сторона от таких встреч не отказывается никогда», — цитирует Ушакова Интерфакс.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС подчеркнул, что «пока ничего конкретного на этот счёт нет».
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков оценил перспективы встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС.
В конце июня на полях G20 в Осаке состоялась встреча Путина и Трампа, в ходе которой обсуждались ситуации в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал прошедшую встречу важной и конструктивной.