Ушаков оценил вероятность новой встречи Путина и Трампа

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Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил встречу российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдёт в Чили в ноябре.
Ушаков оценил вероятность новой встречи Путина и Трампа
  • © Reuters / РИА Новости

По словам помощника президента, теоретически встреча возможна, однако практически этот вопрос не прорабатывался.

«Российская сторона от таких встреч не отказывается никогда», — цитирует Ушакова Интерфакс.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС подчеркнул, что «пока ничего конкретного на этот счёт нет».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков оценил перспективы встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС.

В конце июня на полях G20 в Осаке состоялась встреча Путина и Трампа, в ходе которой обсуждались ситуации в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал прошедшую встречу важной и конструктивной.

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