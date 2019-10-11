Путин заявил об «ограниченном суверенитете» союзников США

Российский лидер Владимир Путин заявил, говоря об отсутствии ответа на предложение Москвы об отказе от размещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в различных регионах мира, что суверенитет союзников США «сильно ограничен».

Как отметил Путин, Россия заявляла, что не собирается размещать ракеты средней дальности, если они у неё появятся, в тех регионах мира, где не будут появляться соответствующие комплексы американского производства.

Президент указал, что ответа на такое предложение нет: «Как это ни покажется странным, тишина».

«Думаю, что США намеренно не отвечают, а союзники США ничего без них и ответить не могут, потому что в этом смысле и в этой части их суверенитет сильно ограничен, они просто не имеют собственного слова, собственного мнения по этому вопросу», — добавил он.

По его словам, они «мнение-то имеют, просто они его не формулируют».

Заявления главы государства на саммите СНГ опубликованы на сайте Кремля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать его инициативу по принятию декларации о неразмещении РСМД в Европе.

Как отмечали в НАТО, у альянса нет планов размещать в Европе новые ракетные системы наземного базирования.

В сентября стало известно, что президент России направил ряду стран послание, в котором предложил установить мораторий на размещение в Европе и других регионах РСМД.