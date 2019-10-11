Путин заявил об «ограниченном суверенитете» союзников США
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- РИА Новости
Как отметил Путин, Россия заявляла, что не собирается размещать ракеты средней дальности, если они у неё появятся, в тех регионах мира, где не будут появляться соответствующие комплексы американского производства.
Президент указал, что ответа на такое предложение нет: «Как это ни покажется странным, тишина».
«Думаю, что США намеренно не отвечают, а союзники США ничего без них и ответить не могут, потому что в этом смысле и в этой части их суверенитет сильно ограничен, они просто не имеют собственного слова, собственного мнения по этому вопросу», — добавил он.
По его словам, они «мнение-то имеют, просто они его не формулируют».
Заявления главы государства на саммите СНГ опубликованы на сайте Кремля.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать его инициативу по принятию декларации о неразмещении РСМД в Европе.
Как отмечали в НАТО, у альянса нет планов размещать в Европе новые ракетные системы наземного базирования.
В сентября стало известно, что президент России направил ряду стран послание, в котором предложил установить мораторий на размещение в Европе и других регионах РСМД.