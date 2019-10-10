Столтенберг: НАТО не планирует ставить в Европе новые ракетные системы

У Североатлантического альянса нет планов размещать в Европе новые ракетные системы наземного базирования, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы не будем повторять за Россией, у нас нет намерений размещать системы запуска ядерных ракет наземного базирования в Европе», — сказал Столтенберг во время пресс-конференции с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом.

При этом он вновь обвинил Россию в нарушении ДРСМД.

«Но мы должны быть уверены, что поддерживаем систему обороны и сдерживания, которая заслуживает доверия», — уточнил Столтенберг.

3 октября президент России Владимир Путин заявил, что страны Европы и США до сих пор не отреагировали на заявления Москвы об условии неразмещения российских ракет средней и меньшей дальности в регионах мира, «как будто оглохли».

25 сентября сообщалось, что президент России Владимир Путин направил ряду стран, в том числе членам НАТО, послание, в котором содержалось предложение ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

В частности, письмо от президента России о моратории на развёртывание РСМД в Европе получила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

2 февраля Путин заявил, что Россия не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности в регионах мира до тех пор, пока в них не появится аналогичное оружие американского производства.