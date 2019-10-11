Лукашенко призвал СНГ поддержать его инициативу по РСМД
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«Принятие такого документа стало бы важным шагом в снижении напряжённости, восстановлении доверия и укреплении международной безопасности», — приводит его слова БЕЛТА.
Ранее Лукашенко заявил, что ситуация с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ведёт к новой гонке вооружений и усиливает напряжённость в Европе.
В начале текущего года США объявили о намерении выйти из ДРСМД в одностороннем порядке, обвинив Россию в нарушении соглашения.
Формальным поводом для этого стали возможности российских ракет 9М729.
В Москве, в свою очередь, отметили, что Вашингтон нарушает положения Договора РСМД с момента начала применения им ракет-мишеней в 1999 году.
19 сентября российский лидер Владимир Путин направил ряду стран, в том числе членам НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе РСМД.