Лукашенко призвал СНГ поддержать его инициативу по РСМД

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать его инициативу принять декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.
Лукашенко призвал СНГ поддержать его инициативу по РСМД
  • © РИА Новости

«Принятие такого документа стало бы важным шагом в снижении напряжённости, восстановлении доверия и укреплении международной безопасности», — приводит его слова БЕЛТА.

Ранее Лукашенко заявил, что ситуация с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ведёт к новой гонке вооружений и усиливает напряжённость в Европе. 

В начале текущего года США объявили о намерении выйти из ДРСМД в одностороннем порядке, обвинив Россию в нарушении соглашения. 

Формальным поводом для этого стали возможности российских ракет 9М729.

В Москве, в свою очередь, отметили, что Вашингтон нарушает положения Договора РСМД с момента начала применения им ракет-мишеней в 1999 году. 

19 сентября российский лидер Владимир Путин направил ряду стран, в том числе членам НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе РСМД.  

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