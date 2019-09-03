Лукашенко прокомментировал ситуацию с ДРСМД
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«Последний печальный пример — прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Реальная возможность появления этих вооружений в Европе — это прямой путь к росту напряжённости на континенте и новому витку гонки вооружений», — цитирует ТАСС выступление белорусского лидера на международной конференции по борьбе с терроризмом.
Ранее в МИД Китая прокомментировали испытание США запрещённой ДРСМД ракеты, заявив, что такие действия ведут к эскалации военного противостояния.
В начале текущего года Соединённые Штаты объявили о намерении выйти из ДРСМД в одностороннем порядке, обвинив Россию в нарушении соглашения.
Формальным поводом для этого стали возможности российских ракет 9М729.
В Москве, в свою очередь, отмечают, что Вашингтон нарушает положения Договора РСМД с момента начала применения им ракет-мишеней в 1999 году.
Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал в беседе с ФАН ситуацию вокруг соглашения.