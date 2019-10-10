В Катаре поддержали операцию Турции в Сирии

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Министр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя в ходе телефонного разговора с главой турецкого Минобороны выразил поддержку операции Турции «Источник мира».
В Катаре поддержали операцию Турции в Сирии
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Турции.

«Министр Халед аль-Атыйя выразил свою поддержку операции «Источник мира», а министр Акар поблагодарил своего коллегу за искренние пожелания», — говорится в сообщении.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Позднее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что армия Турции с момента начала операции «Источник мира» в Сирии ликвидировала «109 террористов».

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