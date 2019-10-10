В Минюсте ФРГ назвали стрельбу в Галле правоэкстремистским терактом

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Министр юстиции ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что стрельба в немецком городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт), в результате которой погибли два человека, является правоэкстремистским терактом, совершённым преступником-одиночкой.
В Минюсте ФРГ назвали стрельбу в Галле правоэкстремистским терактом
  • Reuters

«Речь идёт о правоэкстремистском террористическом акте, совершённом преступником-одиночкой», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что выводы делаются из того, что преступник действовал, руководствуясь антисемитскими, правоэкстремистскими мотивами, а его целью была «еврейская община в синагоге в Галле».

В свою очередь, генеральный прокурор ФРГ Петер Франк сообщил, что в автомобиле подозреваемого было обнаружено около 4 кг взрывчатки. Так, по его словам, стрелок собирался убить большее число людей в синагоге.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в своём Twitter решительно осудил стрельбу в Галле и написал, что «антисемитская атака в Галле — это шок»

9 октября в районе еврейского кладбища недалеко от синагоги в Галле началась стрельба, в результате которой погибли два человека.

В момент инцидента в синагоге находились от 70 до 80 прихожан, собравшихся для празднования Йом Кипур. 

Федеральная прокуратура Германии, которая отвечает за проведение следственных мероприятий в случае совершения террористических актов, взяла на себя расследование стрельбы.

В Федеральном ведомстве уголовной полиции Германии сообщили, что преступление было совершено двумя-тремя злоумышленниками, в распоряжении которых было одно или несколько транспортных средств.

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