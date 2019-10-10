Макрон осудил стрельбу в немецком Галле

Франция решительно осуждает стрельбу в немецком городе Галле и выражает солидарность и поддержку семьям погибших, заявил лидер страны Эммануэль Макрон.

«Антисемитская атака в Галле — это шок. Мы её решительно осуждаем. Я выражаю свою полную поддержку еврейской общине в этот день праздника Йом Кипур и мою солидарность с Германией, мои мысли с семьями и близкими жертв», — написал французский президент в своём Twitter.

Ранее в Федеральном ведомстве уголовной полиции Германии сообщили, что преступление было совершено двумя-тремя злоумышленниками, в распоряжении которых было одно или несколько транспортных средств.

9 октября в районе еврейского кладбища недалеко от синагоги в Галле началась стрельба, в результате которой погибли два человека.

В момент инцидента в синагоге находились от 70 до 80 прихожан, собравшихся для празднования Йом Кипур.