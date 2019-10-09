Полиция ФРГ рассказала подробности о стрельбе в Галле

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Федеральное ведомство уголовной полиции Германии опубликовало официальную информацию о стрельбе в немецком городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт), в результате которой погибли два человека.
Полиция ФРГ рассказала подробности о стрельбе в Галле
  • Reuters

По предварительным данным, в среду, 9 октября, около 12:16 в районе еврейского кладбища на улице Гумбольдтштрассе в Галле началась стрельба. В результате применения огнестрельного оружия как минимум два человека получили смертельные ранения.

Отмечается, что преступление было совершено двумя-тремя злоумышленниками, имевшими в распоряжении одно или несколько транспортных средств.

Уточняется, что в настоящее время арестован один подозреваемый, поиски ещё одного или нескольких преступников продолжаются.

Полиция Галле собирает информацию о произошедшем и просит свидетелей, успевших сделать снимки или видеозаписи на месте преступления, обладающих информацией о преступниках, предоставить эти данные полиции.

Ранее очевидец описал преступника, устроившего стрельбу в Галле.

Сообщалось, что предполагаемые преступники скрылись с места преступления на транспортном средстве.

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