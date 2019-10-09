Очевидец рассказал о стрельбе в немецком Галле

Очевидец инцидента в немецком городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) описал преступника, устроившего в среду, 9 октября, стрельбу, в результате которой погибли два человека.

«Он (стрелок. — RT) был одет как полицейский, в полном боевом снаряжении», — рассказал Die Welt очевидец.

По его словам, вооружённый мужчина в каске подошёл к закусочной и бросил в неё «что-то похожее на гранату», после чего произвёл по меньшей мере один выстрел.

Уточняется, что данный инцидент произошёл после стрельбы недалеко от синагоги.

Как сообщает Bild со ссылкой на председателя еврейской общины, в синагоге в момент инцидента находились от 70 до 80 прихожан, собравшихся для празднования Йом Кипур.

Ранее стало известно, что Федеральная прокуратура Германии взяла на себя расследование стрельбы в Галле, в ходе которой погибли два человека.