Рааб выразил Чавушоглу разочарование операцией Турции в Сирии

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб поговорил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и выразил разочарование в связи с военной операцией «Родник мира» на северо-востоке Сирии.

В Twitter глава Форин Офиса написал, что также призвал Анкару к сдержанности.

I’ve spoken to my Turkish counterpart Mevlut Cavusoglu @MFATurkey to express the UK’s disappointment and concern about the military incursion into NE Syria, and call for restraint. The intervention risks greater humanitarian suffering and undermines the focus on countering Daesh — Dominic Raab (@DominicRaab) October 10, 2019

«Интервенция несёт за собой риски усугубления страданий, которые испытывает население, и подрывает сосредоточенность на противостоянии «Исламскому государству*», — заявил Рааб.

9 октября Турция начала военную операцию «Родник мира» на северо-востоке Сирии. В этот же день турецкая армия приступила к наземной части военной операции.

Постпред Бельгии при ООН Марк Пекстен заявил, что Франция, Германия, Великобритания, Польша и Бельгия запросят проведение встречи Совбеза ООН в связи с ситуацией.

10 октября Эрдоган отметил, что турецким военным удалось ликвидировать «109 террористов» с начала операции. Президент добавил, что если Евросоюз назовёт эту операцию вторжением, Турция откроет свои границы и «выпустит в Европу 3,6 млн беженцев».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.