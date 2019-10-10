Япония прокомментировала военную операцию Турции в Сирии

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Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга прокомментировал военную операцию Турции на севере Сирии.
Япония прокомментировала военную операцию Турции в Сирии
  • globallookpress.com
  • © Xinhua

По его словам, турецкие действия приводят к усилению напряжённости в регионе и ухудшают гуманитарную ситуацию. 

«Новое усиление военной напряжённости усложняет решение сирийского кризиса и вызывает дальнейшее ухудшение гуманитарной ситуации. Сирийский кризис нельзя решить военными методами», — цитирует его ТАСС.

Ранее американский лидер Дональд Трамп и британский премьер Борис Джонсон предупредили о риске гуманитарной катастрофы из-за турецкой операции «Родник мира» в Сирии.

9 октября Минобороны Турции объявило о начале наземного наступления на северо-востоке Сирии.

Подробнее по теме — в материале RT.

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