Япония прокомментировала военную операцию Турции в Сирии

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга прокомментировал военную операцию Турции на севере Сирии.

По его словам, турецкие действия приводят к усилению напряжённости в регионе и ухудшают гуманитарную ситуацию.

«Новое усиление военной напряжённости усложняет решение сирийского кризиса и вызывает дальнейшее ухудшение гуманитарной ситуации. Сирийский кризис нельзя решить военными методами», — цитирует его ТАСС.

Ранее американский лидер Дональд Трамп и британский премьер Борис Джонсон предупредили о риске гуманитарной катастрофы из-за турецкой операции «Родник мира» в Сирии.

9 октября Минобороны Турции объявило о начале наземного наступления на северо-востоке Сирии.

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