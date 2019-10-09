Джонсон и Трамп предупредили о риске гуманитарной катастрофы в Сирии

Президент США Дональд Трамп и британский премьер Борис Джонсон считают, что операция Турции в Сирии «Родник мира» может спровоцировать в САР гуманитарную катастрофу.

К таким выводам лидеры пришли по итогам телефонного разговора.

«Лидеры выразили серьёзные опасения по поводу турецкого вторжения в северо-восточную часть Сирии и риска гуманитарной катастрофы в регионе», — цитирует сообщение канцелярии Джонсона ТАСС.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции Вооружённых сил Турции на территории Сирии. В турецком Минобороны сообщили о начале наземного наступления.

Постпред Бельгии при ООН Марк Пекстен заявил, что Франция, Германия, Великобритания, Польша и Бельгия запросят проведение встречи Совбеза ООН в связи с ситуацией.