Канада заявила об угрозе военной операции Турции стабильности в Сирии
«Эти односторонние действия могут подорвать стабильность в этом и без того уязвимом регионе, усугубить гуманитарную ситуацию и свести на нет прогресс, достигнутый действиями международной коалиции против ИГ*, участником которой является и Турция», — написала она в своём Twitter.
Фриланд призвала все стороны обеспечить защиту гражданского населения и беспрепятственный доступ нуждающихся к гуманитарной помощи.
По её словам, Канада высоко оценивает вклад Турции, которая дала убежище беженцам из Сирии, однако призывает решать проблемы безопасности дипломатическим путём в соответствии с международным правом.
Ранее американский лидер Дональд Трамп и британский премьер Борис Джонсон предупредили о риске гуманитарной катастрофы из-за турецкой операции «Родник мира» в Сирии.
9 октября Минобороны Турции объявило о начале наземного наступления на северо-востоке Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.