Канада заявила об угрозе военной операции Турции стабильности в Сирии

Оттава решительно осуждает военную операцию Анкары на северо-востоке Сирии, которая может окончательно подорвать стабильность в регионе и усугубить гуманитарную ситуацию, заявила глава канадского МИД Кристина Фриланд.

«Эти односторонние действия могут подорвать стабильность в этом и без того уязвимом регионе, усугубить гуманитарную ситуацию и свести на нет прогресс, достигнутый действиями международной коалиции против ИГ*, участником которой является и Турция», — написала она в своём Twitter.

Фриланд призвала все стороны обеспечить защиту гражданского населения и беспрепятственный доступ нуждающихся к гуманитарной помощи.

По её словам, Канада высоко оценивает вклад Турции, которая дала убежище беженцам из Сирии, однако призывает решать проблемы безопасности дипломатическим путём в соответствии с международным правом.

Ранее американский лидер Дональд Трамп и британский премьер Борис Джонсон предупредили о риске гуманитарной катастрофы из-за турецкой операции «Родник мира» в Сирии.

9 октября Минобороны Турции объявило о начале наземного наступления на северо-востоке Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.