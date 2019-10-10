Канада заявила об угрозе военной операции Турции стабильности в Сирии

Короткая ссылка
Оттава решительно осуждает военную операцию Анкары на северо-востоке Сирии, которая может окончательно подорвать стабильность в регионе и усугубить гуманитарную ситуацию, заявила глава канадского МИД Кристина Фриланд.

«Эти односторонние действия могут подорвать стабильность в этом и без того уязвимом регионе, усугубить гуманитарную ситуацию и свести на нет прогресс, достигнутый действиями международной коалиции против ИГ*, участником которой является и Турция», — написала она в своём Twitter.

Фриланд призвала все стороны обеспечить защиту гражданского населения и беспрепятственный доступ нуждающихся к гуманитарной помощи.

По её словам, Канада высоко оценивает вклад Турции, которая дала убежище беженцам из Сирии, однако призывает решать проблемы безопасности дипломатическим путём в соответствии с международным правом.

Ранее американский лидер Дональд Трамп и британский премьер Борис Джонсон предупредили о риске гуманитарной катастрофы из-за турецкой операции «Родник мира» в Сирии.

9 октября Минобороны Турции объявило о начале наземного наступления на северо-востоке Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить