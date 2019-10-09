Песков рассказал об опасности провокаций США после допроса Юмашевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опасность провокаций со стороны США, подобных допросу депутата Госдумы Инги Юмашевой, сохраняется.

«Неединичные провокации американской стороны в отношении российских представителей говорят о том, что эта опасность есть, она сохраняется», — цитирует Интерфакс Пескова.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что данный вопрос вряд ли относится к президентской повестке дня.

«Нужно сохранять бдительность», — добавил он.

Ранее Инга Юмашева прокомментировала свой допрос в аэропорту Нью-Йорка.

6 октября стало известно, что сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка Юмашеву.