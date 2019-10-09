Песков рассказал об опасности провокаций США после допроса Юмашевой
- РИА Новости
«Неединичные провокации американской стороны в отношении российских представителей говорят о том, что эта опасность есть, она сохраняется», — цитирует Интерфакс Пескова.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что данный вопрос вряд ли относится к президентской повестке дня.
«Нужно сохранять бдительность», — добавил он.
Ранее Инга Юмашева прокомментировала свой допрос в аэропорту Нью-Йорка.
6 октября стало известно, что сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка Юмашеву.