Юмашева оценила состояние российско-американских отношений

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Допрошенная ФБР в аэропорту Нью-Йорка депутат Госдумы Инга Юмашева прокомментировала состояние российско-американских отношений. По её словам, невыдача виз российским делегатам и проведение допросов становятся тенденцией со стороны США.
Юмашева оценила состояние российско-американских отношений
  • Инга Юмашева
  • © Максим Блинов/РИА Новости

«Это явление неприятное, но, как политик, вижу, что это, к сожалению, становится определённого рода тенденцией в российско-американских отношениях», — заявила она в эфире телеканала «Россия 24».

Юмашева отметила, что допрос, а также невыдача виз российской делегации для поездки на Генассамблею ООН и сотрудникам МИД для поездки на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс» являются «звеньями одной цепи».

6 октября стало известно, что сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка Юмашеву. 

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что обе палаты российского парламента изучат произошедшую ситуацию.

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