МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой

Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.

«В Москве глубоко возмущены произошедшим. Тем, кто принимает решения в Вашингтоне, стоит задуматься, куда может завести систематическое нагнетание напряжённости в отношениях с Россией. Такая политика недальновидна и опасна», — отметили в ведомстве.

Министерство выразило решительный протест в связи с произошедшим, назвав действия спецслужб наглой провокацией.

«Возникает вопрос: либо американские власти, вопреки своим заявлениям, не испытывают стремления к нормализации диалога, либо не способны контролировать действия собственных спецслужб», — отметили в МИД.

Там добавили, что Юмашева направлялась на форум «Диалог Форт-Росс», который «как раз и призван способствовать укреплению взаимопонимания» между странами.

«К сожалению, конструктивный настрой организаторов конференции столкнулся с жёстким сопротивлением определённых политических сил в Вашингтоне», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что сотрудник ФБР допросил в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Юмашеву, которая прибыла в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс».

Как отметили в посольстве России, женщине предложили «встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение».

После произошедшего российское дипведомство направило в Госдепартамент ноту протеста.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ситуацию циничной провокацией, а также отметил, что действия спецслужб США заслуживают осуждения.