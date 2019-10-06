Володин назвал циничной провокацией допрос российского депутата в США

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RT
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал циничной провокацией допрос российского депутата Инги Юмашевой спецслужбами США, который произошёл по прибытии женщины в Нью-Йорк. По словам Володина, действия американской стороны заслуживают осуждения.
Володин назвал циничной провокацией допрос российского депутата в США
  • © duma.gov.ru

«Очевидно, что в США есть силы, которые хотят обострения двусторонних отношений. Действия, которые создают негативную атмосферу в отношениях наших стран недопустимы и заслуживают осуждения», — сказал Володин.

Ранее стало известно, что сотрудник ФБР допросил в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Юмашеву, которая прибыла в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс».

Как отметили в посольстве России, Юмашевой предложили «встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение».

После произошедшего российское дипведомство направило в Госдепартамент ноту протеста. Сама депутат отказалась комментировать допрос, по её словам, ситуацией занимаются российские дипломаты.

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