Депутата Госдумы допросили в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудник ФБР допросил в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую в США на форум «Диалог Форт Росс».

Отмечается, что допрос продлился час.

«Более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке, и продолжить это общение», — цитирует РИА Новости заявление посла России в США Анатолия Антонова.

Уточняется, что в связи с произошедшим российское посольство направило в Госдепартамент США ноту протеста.

«Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными», — добавил российский посол.

Ранее стало известно, что поездка российских дипломатов на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс» сорвалась из-за ситуации с невыдачей представителям МИД виз США.