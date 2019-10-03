Поездка работников МИД на «Диалог Форт-Росс» в США сорвалась из-за виз

Поездка российских дипломатов на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс» сорвалась из-за ситуации с невыдачей представителям МИД виз США.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Например, на этой неделе в результате подобных же шагов с американской стороны сорвалась поездка представителей Министерства иностранных дел на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс», — сказала она на брифинге.

Захарова подчеркнула, что формат форума нацелен на укрепление двустороннего сотрудничества.

«Видимо, кому-то в вашингтонских политических кругах такие цели не понравились», — добавила представитель МИД.

Ранее США не выдали визы ряду представителей российской делегации для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Министр иностранных дел Сергей Лавров указал госсекретарю США Помпео на неприемлемость действий Вашингтона.

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.