В Кремле прокомментировали допрос депутата Госдумы в аэропорту США
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- РИА Новости
«Это весьма тревожная информация, она, безусловно, вызывает у нас глубокую озабоченность. Мы считаем неприемлемыми подобные действия в отношении российского депутата», — приводит РИА Новости его слова.
Как отметил представитель Кремля, все необходимые демарши со стороны МИД России предприняты.
6 октября стало известно, что сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву. Парламентарий направлялась на форум «Диалог Форт-Росс».
Министерство иностранных дел России заявило протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой.
В ФБР отказались комментировать допрос.
Подробнее — в материале RT.