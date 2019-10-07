В Кремле прокомментировали допрос депутата Госдумы в аэропорту США

Задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту в США неприемлемо. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это весьма тревожная информация, она, безусловно, вызывает у нас глубокую озабоченность. Мы считаем неприемлемыми подобные действия в отношении российского депутата», — приводит РИА Новости его слова.

Как отметил представитель Кремля, все необходимые демарши со стороны МИД России предприняты.

6 октября стало известно, что сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву. Парламентарий направлялась на форум «Диалог Форт-Росс».

Министерство иностранных дел России заявило протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой.

В ФБР отказались комментировать допрос.

Подробнее — в материале RT.