ФБР отказалось комментировать допрос депутата Юмашевой
- РИА Новости
«У нас нет комментариев», — заявил представитель ведомства на просьбу прокомментировать эту ситуацию.
Ранее стало известно, что сотрудник ФБР допросил в аэропорту Нью-Йорка Юмашеву, которая прибыла в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс».
МИД России заявил протест США в связи с произошедшим.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя эту ситуацию в беседе с газетой «Взгляд», заявил, что обе палаты российского парламента изучат случившуюся ситуацию.