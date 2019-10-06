ФБР отказалось комментировать допрос депутата Юмашевой

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать допрос сотрудниками ведомства депутата Госдумы Инги Юмашевой. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФБР.

«У нас нет комментариев», — заявил представитель ведомства на просьбу прокомментировать эту ситуацию.

Ранее стало известно, что сотрудник ФБР допросил в аэропорту Нью-Йорка Юмашеву, которая прибыла в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс».

МИД России заявил протест США в связи с произошедшим.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя эту ситуацию в беседе с газетой «Взгляд», заявил, что обе палаты российского парламента изучат случившуюся ситуацию.