В Совфеде отреагировали на допрос депутата Госдумы в США
- РИА Новости
«В обеих палатах парламента с завтрашнего дня этот вопрос начнёт изучаться, мы заслушаем предложения профильных комитетов и в среду вынесем решение. Но я уверен, что реакция и ответ на этот инцидент будут жёсткими», — сказал Клинцевич в беседе с газетой «Взгляд».
По его словам, «за такую провокацию американские должностные лица должны дать пояснения и понести ответственность».
Ранее стало известно, что сотрудник ФБР допросил в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Юмашеву, которая прибыла в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс».
Как отметили в посольстве России, женщине предложили «встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение».
МИД России заявил протест США в связи с произошедшим.