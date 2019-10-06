В Совфеде отреагировали на допрос депутата Госдумы в США

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя допрос депутата Инги Юмашевой в США, заявил, что обе палаты российского парламента изучат случившуюся ситуацию.
В Совфеде отреагировали на допрос депутата Госдумы в США
  • РИА Новости

«В обеих палатах парламента с завтрашнего дня этот вопрос начнёт изучаться, мы заслушаем предложения профильных комитетов и в среду вынесем решение. Но я уверен, что реакция и ответ на этот инцидент будут жёсткими», — сказал Клинцевич в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, «за такую провокацию американские должностные лица должны дать пояснения и понести ответственность».

Ранее стало известно, что сотрудник ФБР допросил в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Юмашеву, которая прибыла в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс».

Как отметили в посольстве России, женщине предложили «встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение».

МИД России заявил протест США в связи с произошедшим.

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