Источник в администрации Эрдогана опроверг начало операции в Сирии

Сообщения о начале турецкой операции на северо-востоке Сирии не соответствуют действительности, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Некоторые СМИ сообщают о том, что операция на севере Сирии уже началась. Это не соответствует действительности. Она ещё не началась», — сказал источник.

Он призвал игнорировать подобные новости до тех пор, пока не появится официальное сообщение на эту тему.

5 октября Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни.

8 октября Минобороны Турции сообщило о завершении подготовки к операции.

В ЕС раскритиковали планы Анкары, в Вашингтоне также заявили, что не будут их поддерживать.