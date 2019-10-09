Источник в администрации Эрдогана опроверг начало операции в Сирии

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Сообщения о начале турецкой операции на северо-востоке Сирии не соответствуют действительности, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Источник в администрации Эрдогана опроверг начало операции в Сирии
  • Reuters

«Некоторые СМИ сообщают о том, что операция на севере Сирии уже началась. Это не соответствует действительности. Она ещё не началась», — сказал источник.

Он призвал игнорировать подобные новости до тех пор, пока не появится официальное сообщение на эту тему.

5 октября Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни.

8 октября Минобороны Турции сообщило о завершении подготовки к операции.

В ЕС раскритиковали планы Анкары, в Вашингтоне также заявили, что не будут их поддерживать.

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