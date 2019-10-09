Источник в администрации Эрдогана опроверг начало операции в Сирии
- Reuters
«Некоторые СМИ сообщают о том, что операция на севере Сирии уже началась. Это не соответствует действительности. Она ещё не началась», — сказал источник.
Он призвал игнорировать подобные новости до тех пор, пока не появится официальное сообщение на эту тему.
5 октября Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни.
8 октября Минобороны Турции сообщило о завершении подготовки к операции.
В ЕС раскритиковали планы Анкары, в Вашингтоне также заявили, что не будут их поддерживать.