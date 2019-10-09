Посла США в ЕС вызвали для дачи показаний в рамках импичмента

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Три комитета палаты представителей США направили повестку послу США в ЕС Гордону Сондленду для дачи показаний в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление, подписанное председателями трёх комитетов — по разведке, иностранным делам, а также по надзору и реформам.

«В соответствии с запросом палаты представителей об импичменте мы направляем повестку, согласно которой вы должны явиться на показания 16 октября 2019 года... и представить документы... к 14 октября 2019 года», — говорится в заявлении.

В сентябре спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа из-за его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что некоторые члены конгресса преследуют Госдепартамент в связи с попытками демократов отстранить Трампа от власти.

По его словам, некоторые члены конгресса связывались с работниками Госдепа напрямую и пытались заставить их «предоставить документы», принадлежащие ведомству.

В свою очередь, Трамп обвинил Нэнси Пелоси в государственной измене и выступил за её «немедленный импичмент». 

В Белом доме заявили, что не собираются сотрудничать с демократами конгресса США в рамках процедуры импичмента.

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