В МИД сообщили, что Россия будет «строже относиться к визовым запросам США»

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Замглавы МИД России Сергей Вершинин в беседе с газетой «Известия» заявил, что Россия будет «строго, возможно, даже строже теперь относиться к визовым запросам» США после того, как американская сторона не выдала визы части собиравшейся на Генассамблею ООН российской делегации.

«Мы будем строго, возможно, даже строже теперь относиться к визовым запросам, с которыми к нам обращается американская сторона, когда у неё возникает необходимость посещения России», — заявил Вершинин.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков сообщил, что США намеренно затрудняют работу ряда делегаций в ООН.

В том числе Вашингтон не выдал визы 6—7 российским делегатам, планирующим участие в работе Первого комитета ГА ООН.

Председатель Первого комитета 74-й сессии Генассамблеи ООН Сача Серхио Льорентти Солис планирует обратиться к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу по вопросу невыдачи виз ряду делегатов.

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