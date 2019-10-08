Путин обсудил с Совбезом обострение ситуации на северо-востоке Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности обострение ситуации на северо-востоке Сирии.

«Участники совещания подробно обсудили ситуацию в Сирии в контексте обострения на северо-востоке страны», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что во время встречи также прошёл обмен мнениями в связи с началом работы конституционного комитета Сирии.

Отдельно Песков отметил, что на совещании, помимо Сирии, обсуждались текущие вопросы «внутрироссийской повестки дня».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США начали отводить войска на северо-востоке Сирии, где Анкара собирается провести операцию по созданию зоны безопасности.

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