В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

«До конца дня (7 октября. — RT) я не видел среди поступивших посланий с поздравлениями каких-либо посланий от Трампа и Зеленского. Или их нет, или они могут поступить позже», — приводит ТАСС его слова.

Песков также уточнил, что поздравления по дипломатическим каналам «иногда могут поступать с задержкой».

«А могут и вообще не поступать», — отметил он.

Ранее президенты Армении Армен Саркисян и Белоруссии Александр Лукашенко поздравили Путина с днём рождения.

Как рассказал Песков, президент отметил день рождения с родными и друзьями.

Главе государства исполнилось 67 лет.