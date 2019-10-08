В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
- © Алексей Никольский
- РИА Новости
«До конца дня (7 октября. — RT) я не видел среди поступивших посланий с поздравлениями каких-либо посланий от Трампа и Зеленского. Или их нет, или они могут поступить позже», — приводит ТАСС его слова.
Песков также уточнил, что поздравления по дипломатическим каналам «иногда могут поступать с задержкой».
«А могут и вообще не поступать», — отметил он.
Ранее президенты Армении Армен Саркисян и Белоруссии Александр Лукашенко поздравили Путина с днём рождения.
Как рассказал Песков, президент отметил день рождения с родными и друзьями.
Главе государства исполнилось 67 лет.