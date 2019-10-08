В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«До конца дня (7 октября. — RT) я не видел среди поступивших посланий с поздравлениями каких-либо посланий от Трампа и Зеленского. Или их нет, или они могут поступить позже», — приводит ТАСС его слова.

Песков также уточнил, что поздравления по дипломатическим каналам «иногда могут поступать с задержкой».

«А могут и вообще не поступать», — отметил он.

Ранее президенты Армении Армен Саркисян и Белоруссии Александр Лукашенко поздравили Путина с днём рождения.

Как рассказал Песков, президент отметил день рождения с родными и друзьями.

Главе государства исполнилось 67 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить