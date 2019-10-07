Володин назвал дату возвращения депутата Юмашевой из США

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что допрошенная ФБР в аэропорту Нью-Йорка депутат Инга Юмашева вернётся в Россию во вторник, 8 октября.
Володин назвал дату возвращения депутата Юмашевой из США
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Мы исходим из того, что завтра коллега Юмашева прилетит на родину. Мы с ней встретимся, обсудим произошедшее», — приводит ТАСС его слова.

6 октября стало известно, что сотрудник ФБР допросил в аэропорту Нью-Йорка Юмашеву, которая прибыла в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс».

После произошедшего МИД России заявил протест США. Сама депутат отказалась комментировать допрос, по её словам, ситуацией занимаются российские дипломаты.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что обе палаты российского парламента изучат случившуюся ситуацию.

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