Учёные рассказали о возможных последствиях ядерной войны

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Учёные спрогнозировали возможные последствия в случае ядерной войны между Индией и Пакистаном. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science Advances.
Учёные рассказали о возможных последствиях ядерной войны
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В работе отмечается, что к 2025 году Пакистан и Индия могут иметь от 400 до 500 единиц ядерного оружия мощностью до нескольких сотен килотонн.

Учёные предполагают, что если Индия использует 100 стратегических ракет для нападения на городские центры, а Пакистан использует 150, то это может привести к гибели от 50 до 125 млн человек.

Согласно исследованию, в результате пожаров, вызванных ядерными ударами, может выделиться от 16 до 36 тераграммов углерода. Дым поднимется в верхние слои тропосферы, затем в стратосферу и распространится по всему миру в течение нескольких недель. Количество солнечного света, достигающего поверхности Земли, уменьшится на 20—35%, что вызовет снижение температуры на планете на 2—5 °С и сокращение количества осадков на 15—30%.

При этом, по оценкам учёных, период восстановления может занять более десяти лет. 

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с URA.RU прокомментировал это заявление Рябкова.

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