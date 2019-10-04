Партия Курца победила на выборах в Австрии с 37,5% голосов
Соответствующие окончательные итоги голосования опубликовало на своём сайте Министерство внутренних дел Австрии.
Второе место по результатам выборов заняла Социал-демократическая партия (21,2%), а третье — Австрийская партия свободы (16,2%).
В пятёрку победителей попали также партия «Зелёные» с 13,9% голосов и фракция NEOS с 8,1%.
Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский поздравил Курца с победой на досрочных выборах в Национальный совет.
Завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер в беседе со «Взглядом» прокомментировал победу партии Курца на выборах.
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