Эксперт прокомментировал победу партии Курца на выборах в Австрии

Завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер в беседе со «Взглядом» прокомментировал победу Австрийской народной партии Себастьяна Курца на досрочных выборах в Национальный совет.

«Эти выборы были абсолютно предсказуемыми. И они показали, что Курц как авторитетный политик даже не австрийского, а европейского масштаба, имеет все шансы стать новым канцлером», — сказал эксперт.

Вместе с тем, отметил он, у Курца и его партии довольно серьёзные трудности, поскольку они получили 38%, а для того чтобы быть во главе правительства, необходимо иметь абсолютное большинство в парламенте или создавать коалицию.

Если говорить о российско-австрийских отношениях, то Швейцер прогнозирует, что они останутся хорошими.

«Это продиктовано историческими, экономическими, культурными и научными связями», — пояснил он.

Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский поздравил Курца с победой на досрочных выборах в Национальный совет.