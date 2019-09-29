Посол России в Австрии поздравил Курца с победой его партии на выборах

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Посол России в Австрии Дмитрий Любинский поздравил лидера Австрийской народной партии Себастьяна Курца с победой на досрочных выборах в Национальный совет. Дипломат заявил о готовности России продолжать сотрудничество с будущими властями Австрии.

«Можно поздравить лидера Австрийской народной партии (АНП) Себастьяна Курца с убедительной победой «народников» и пожелать скорейшего формирования дееспособного федерального правительства. Российская сторона готова к продолжению плодотворного сотрудничества с будущим кабинетом министров Австрии», — цитирует посла ТАСС.

Как заявили в МВД Австрии, Австрийская народная партия во главе с Курцем набирает 38,4% голосов и побеждает после подсчёта всех голосов.

Второе место с результатом в 21,5% голосов занимает Социал-демократическая партия Австрии.

Ранее Курц заявил о победе своей партии на парламентских выборах в Австрии.

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