Посол России в Австрии поздравил Курца с победой его партии на выборах
«Можно поздравить лидера Австрийской народной партии (АНП) Себастьяна Курца с убедительной победой «народников» и пожелать скорейшего формирования дееспособного федерального правительства. Российская сторона готова к продолжению плодотворного сотрудничества с будущим кабинетом министров Австрии», — цитирует посла ТАСС.
Как заявили в МВД Австрии, Австрийская народная партия во главе с Курцем набирает 38,4% голосов и побеждает после подсчёта всех голосов.
Второе место с результатом в 21,5% голосов занимает Социал-демократическая партия Австрии.
Ранее Курц заявил о победе своей партии на парламентских выборах в Австрии.