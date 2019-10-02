Трамп заявил о нежелании обнародовать новые стенограммы

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Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ему не придётся снова публиковать стенограммы телефонных разговоров с лидерами других государств.
Трамп заявил о нежелании обнародовать новые стенограммы
  • Reuters

По его словам, из-за «ужасных историй» СМИ о его разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским у него не оставалось другого варианта, кроме публикации стенограммы переговоров.

Трамп отметил, что ему «не очень хотелось это делать».

«Я надеюсь, что мне не придётся делать это снова», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что конгрессмены из Демократической партии США намерены добиться публикации бесед Трампа и российского президента Владимира Путина.

В Кремле заявили, что публикация расшифровки переговоров лидеров России и США возможна только по взаимному согласию обеих сторон.

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