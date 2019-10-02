В ЕС призвали привлечь к ответственности виновных в гибели Хашукджи
- Reuters
«Европейский союз вновь заявляет о необходимости привлечь к полной ответственности всех виновных и настаивает на проведении достоверного и открытого расследования обстоятельств убийства, а также на надлежащем судебном разбирательстве в отношении обвиняемых, которые находятся под следствием в Эр-Рияде», — говорится в сообщении.
Отмечается, что спустя год после трагедии у следствия остаётся много вопросов по обстоятельствам убийства Хашукджи.
В ЕС напомнили, что журналисты часто оказываются жертвами нападений во многих странах, отметив свою «безоговорочную приверженность поддержке свободы прессы и защиты журналистов по всему миру».
Хашукджи был убит в генконсульстве Королевства Саудовская Аравия в Стамбуле 2 октября 2018 года.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что расчленявшие тело Хашукджи делали это под музыку.
Части тела журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.