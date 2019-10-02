В ЕС призвали привлечь к ответственности виновных в гибели Хашукджи

Представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич по случаю годовщины гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи заявила, что Евросоюз настаивает на проведении открытого расследования, а также на привлечении к ответственности всех виновных в его смерти. Об этом сообщает пресс-служба ЕС.

«Европейский союз вновь заявляет о необходимости привлечь к полной ответственности всех виновных и настаивает на проведении достоверного и открытого расследования обстоятельств убийства, а также на надлежащем судебном разбирательстве в отношении обвиняемых, которые находятся под следствием в Эр-Рияде», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спустя год после трагедии у следствия остаётся много вопросов по обстоятельствам убийства Хашукджи.

В ЕС напомнили, что журналисты часто оказываются жертвами нападений во многих странах, отметив свою «безоговорочную приверженность поддержке свободы прессы и защиты журналистов по всему миру».

Хашукджи был убит в генконсульстве Королевства Саудовская Аравия в Стамбуле 2 октября 2018 года.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что расчленявшие тело Хашукджи делали это под музыку.

Части тела журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.

В ООН призвали Эр-Рияд признать вину в убийстве Хашукджи.