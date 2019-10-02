Пушков отреагировал на создание в ПАСЕ группы «Балтик плюс»
«Хватит ли сил? Ведь это три малые страны ЕС плюс три слабые страны за пределами ЕС. Маргинальная группа без сильного лидера и надёжных перспектив. Правильнее было бы назвать «Балтика-минус», — написал он в Twitter.
Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько объявила о создании группы «Балтик плюс» для противодействия России и «продолжения политики непризнания аннексии Крыма, осуждения оккупации Россией Крыма, части Восточной Украины, Грузии и Молдавии».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данную инициативу.
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.