Пушков отреагировал на создание в ПАСЕ группы «Балтик плюс»

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил создание в ПАСЕ постоянной группы «Балтик плюс» при участии Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии для противодействия России.

«Хватит ли сил? Ведь это три малые страны ЕС плюс три слабые страны за пределами ЕС. Маргинальная группа без сильного лидера и надёжных перспектив. Правильнее было бы назвать «Балтика-минус», — написал он в Twitter.

Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько объявила о создании группы «Балтик плюс» для противодействия России и «продолжения политики непризнания аннексии Крыма, осуждения оккупации Россией Крыма, части Восточной Украины, Грузии и Молдавии».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данную инициативу.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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