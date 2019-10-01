В ПАСЕ создали группу «Балтик плюс» для противодействия России

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Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько сообщила о создании в организации постоянной группы «Балтик плюс» для противодействия России. Помимо Украины, в неё войдут Латвия, Литва, Эстония и Грузия.
В ПАСЕ создали группу «Балтик плюс» для противодействия России
  • Reuters

В сообщении на её странице в Facebook отмечается, что задачей группы является «продолжение политики непризнания аннексии Крыма, осуждения оккупации Россией Крыма, части Восточной Украины, Грузии и Молдавии».

«Наш первый шаг — отказ от празднования 70-й годовщины организации, которая потеряла свой авторитет в глазах миллионов граждан государств-членов», — написала Ясько.

Цель «Балтик плюс» — «проведение системной работы по возвращению доверия в ПАСЕ», которое, по мнению участников группы, было подорвано восстановлением прав российской делегации.

По словам депутата, первые консультации прошли в Страсбурге, а следующая встреча состоится в Киеве.

Ранее Ясько заявила, что считает неправильным отказываться от общения с россиянами.

Украинская делегация официально не принимает участия в работе осенней сессии ПАСЕ в знак протеста против возвращения России. При этом несколько членов делегации приехали для неформальной работы и проведения консультаций.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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