Захарова прокомментировала создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook создание в ПАСЕ постоянной группы «Балтик плюс» для противодействия России. 
Захарова прокомментировала создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
  • © MFA Russia/via Globallookpress.com

«Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику — политику непризнания аннексии Крыма! Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать её невозможно», — написала Захарова.

Ранее глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о создании в организации группы «Балтик плюс» для противодействия России. В эту группу войдут Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия.

Отмечалось, что целью группы является «продолжение политики непризнания аннексии Крыма, осуждения оккупации Россией Крыма, части Восточной Украины, Грузии и Молдавии».

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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