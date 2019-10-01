Захарова прокомментировала создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
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«Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику — политику непризнания аннексии Крыма! Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать её невозможно», — написала Захарова.
Ранее глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о создании в организации группы «Балтик плюс» для противодействия России. В эту группу войдут Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия.
Отмечалось, что целью группы является «продолжение политики непризнания аннексии Крыма, осуждения оккупации Россией Крыма, части Восточной Украины, Грузии и Молдавии».
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.